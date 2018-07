Websfera de sábado

CNN

Fundo pró-Zimmerman arrecada US$ 200 mil

Apoiadores de George Zimmerman, o homem que matou o adolescente Trayvon Martin no Estado americano da Flórida, criaram um fundo de apoio econômico que já arrecadou cerca de US$ 200 mil. Pedindo doações via Twitter e Facebook, os organizadores conseguiram levantar o dinheiro para ajudar Zimmerman, que está livre sob fiança.

REUTERS

Polícia detém criança de seis anos em escola

Um menino de seis anos foi detido pela polícia e acusado de agressão e intimidação após “atacar” o diretor de sua escola na cidade americana de Shelbyville. O garoto foi algemado. O chefe da polícia alegou que o aluno já havia causado problemas antes.

CHINA DAILY

China anuncia centros para repatriar ilegais

O governo chinês anunciou a criação de centros para triagem e repatriação de imigrantes ilegais. As autoridades orientarão estrangeiros sobre como retornar ao país de origem. Em 2011, o governo estima que 20 mil ilegais tenham entrado no país.

CNEWS

‘Traficante de iguanas’ é preso em aeroporto

A polícia de Las Vegas prendeu um homem que tentou passar com 115 iguanas na bagagem pela alfândega do aeroporto. Eliodoro Soria Fonseca chegou do México com os animais sem autorização e foi condenado a dois anos de prisão por contrabando.