Websfera de sábado

CHINA DAILY

Cidade instala cabines para fumantes nas ruas

A prefeitura da cidade chinesa de Guangzhou instalou cabines públicas para fumantes nas calçadas. A medida faz parte da aplicação de uma lei que proíbe o cigarro em locais públicos, abertos ou fechados. O conselho municipal estuda, ainda, aumentar as possibilidades para aplicação de multas aos cidadãos que fumarem fora das áreas determinadas.

THE GUARDIAN

Cameron quer combater a pornografia online

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, estuda uma medida que deve enfrentar forte resistência: bloquear, por padrão, toda a pornografia online nos provedores de acesso do país. O governo se reunirá com as empresas para discutir o assunto.

AP

Criança corrige mapa em museu de Nova York

Uma criança de 13 anos achou um erro em um mapa do Império Bizantino produzido pelo Museu Metropolitan de Nova York. O mapa, que era um material de apoio, não tinha a Espanha e parte da África e foi corrigido depois do alerta do menino.

L’EXPRESS

Aérea é condenada por discriminar cadeirante

A empresa aérea britânica EasyJet foi condenada a indenizar uma cadeirante que foi impedida de voar em um de seus aviões. A tripulação exigiu que a mulher desembarcasse por estar viajando desacompanhada. A empresa terá que pagar 5 mil.