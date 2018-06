Websfera de sábado

REUTERS

Vídeo de jogatina causa a renúncia de monges

A divulgação de um vídeo que mostrava monges budistas fumando, jogando e bebendo álcool causou escândalo na Coreia do Sul. Os religiosos que apareceram nas imagens, filmadas com uma câmera escondida, renunciaram às funções que ocupavam dentro da ordem. O encontro aconteceu em um hotel de luxo às margens de um lago.

MPR NEWS

Republicana abre mão da cidadania suíça

Dias depois de consegui-la, Michelle Bachmann, do Partido Republicano americano, abriu mão da cidadania suíça. Michelle, que chegou a ser cotada para a candidatura à presidência pelo movimento Tea Party, foi criticada por obter dupla cidadania.

IRISH TIMES

Pesquisadores recriam uma cerveja de 1840

Pesquisadores da Finlândia conseguiram recriar uma cerveja produzida em 1840. As garrafas foram encontradas em um navio naufragado. A partir de bactérias presentes nos vasilhames, os cientistas reconstituíram a fórmula original da bebida antiga.

THE TENNESSEAN

Polícia retira homem de voo após falso tuíte

A polícia aeroportuária de Nashville, no Estado americano do Tennessee, retirou um homem de um voo antes da decolagem após um tuíte falso ser encontrado em seu perfil da rede. A mensagem fazia referência a um ataque de bioterrorismo.