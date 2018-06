Websfera de sábado

CARACOL

Colômbia homenageia líder morto pelo tráfico

Dias depois de um novo atentado na capital colombiana, o governo anunciou a mudança de nome do aeroporto de Bogotá, que passa a se chamar “Aeroporto Internacional El Dorado – Luis Carlos Galán Sarmiento”. A alteração é uma homenagem a Sarmiento, líder político assassinado por encomenda de Pablo Escobar em agosto de 1989.

EL PAÍS

Madri exige liberação do fumo nos cassinos

As autoridades de Madri exigem que o governo central espanhol relaxe a proibição do fumo em locais fechados para permitir o tabagismo em cassinos. A ideia é aumentar a frequência de público para ajudar na recuperação do setor perante a crise.

LA REPUBBLICA

Itália prende ladrão de perfumes em aeroporto

A polícia do aeroporto de Roma prendeu um homem que se especializou em roubar perfumes no free shop. O ladrão, de origem polonesa, voava à capital italiana apenas para passar algumas horas enchendo bolsos falso de uma calça com os produtos.

CLARÍN

Preso escapa ao sair para regar as plantas

O criminoso Luis Campos, preso em uma delegacia de Puerto Madryn, na Argentina, fugiu enquanto regava as plantas do lado de fora do prédio. Os policiais permitiram que ele saísse e não o acompanharam até a varanda onde estavam os vasos.