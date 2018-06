Websfera de segunda-feira

MPR

Ex-marine recria operação que matou Osama bin Laden

Larry Yatch, um ex-integrante das forças especiais SEALs dos fuzileiros navais americanos, criou um “tour” especial para recriar a operação que encontrou e matou Osama bin Laden. Yatch cobra US$ 325 por pessoa para montar um teatro militar que simula a ação da equipe que entrou na casa do ex-líder da Al-Qaeda em Abbottabad, no Paquistão, em 2011. Cerca de 140 clientes já participaram das “operações” do ex-militar.

CORRIERE DELLA SERA

Gato ferido por bomba vira ‘símbolo’ da luta na Síria

Imagens publicadas no Facebook por um fotógrafo sírio transformaram um gato de estimação em “símbolo” da crueldade do regime de Bashar Assad e da luta dos rebeldes. As fotos mostram o animal sendo atendido por voluntários após ter sido ferido por uma bomba.

BBC

Nadadora tenta travessia entre Cuba e a Flórida

Diana Nyad, uma nadadora de 62 anos, começou no sábado uma tentativa de atravessar o mar entre Cuba e os Estados Unidos sem usar proteção contra tubarões. Diana pretende concluir a travessia, de 166 quilômetros, e chegar à Flórida amanhã.

BUSINESS INSIDER

Mulheres são maioria em lista de terrorismo interno

Entre os sete terroristas domésticos mais procurados dos Estados Unidos, cinco são mulheres. A lista elaborada pelo FBI tem casos de ataques contra policiais em protestos e líderes de organizações e movimentos sociais considerados perigosos.