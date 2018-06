Websfera de segunda-feira

LE MONDE

Sátira a políticos é tirada do ar na TV da Tunísia

A emissora de TV Ettounsiya, da Tunísia, tirou do ar um programa de bonecos que satirizava os políticos do partido Enhada, que governa o país. A atração, inspirada em um show francês, deixou de ser transmitida após pressões das autoridades, em especial do ministro da Saúde, Abdelatif Mekki, que acusou os produtores de “passarem dos limites”.

DAILY MAIL

Príncipe Harry apaga seu perfil no Facebook

Ainda tentando conter o escândalo das fotos “picantes” tiradas em Las Vegas e publicadas online, o príncipe Harry apagou seu perfil no Facebook. A medida foi aconselhada por Jamie Lowther-Pinkerton, secretário pessoal do filho de Charles e Diana.

WASHINGTON POST

Mulheres ameaçam greve de sexo no Togo

Um grupo de mulheres ativistas do Togo ameaça começar uma “longa greve de sexo” para pressionar pela renúncia do presidente Faure Gnassingbe. A estratégia foi usada recentemente por mulheres da Libéria que exigiam um acordo pela paz no país.

EL PAÍS

Deputado pede perdão por reclamar do salário

Guillermo Collarte, deputado do Partido Popular da Espanha, pediu desculpas públicas por ter reclamado do salário que recebe. Enquanto o país atravessa a crise, Collarte declarou que “passa aperto no fim do mês” com os 5.100 euros que ganha no Congresso.