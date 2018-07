Websfera de segunda-feira

WIRED

China carrega soldados em navio de cruzeiro

As Forças Armadas da China passarão a usar um navio de cruzeiro para transportar soldados e equipamentos. O Green Pearl (Pérola Verde) foi apresentado em uma cerimônia no porto de Yantai. Na ocasião, centenas de homens fardados carregaram a embarcação de 36 toneladas com tanques, jipes blindados e artilharia pesada.

EFE

Derretimento revela munições da 1ª Guerra

O derretimento de uma geleira de uma montanha de Trentino, na Itália, revelou cerca de 200 peças de munição utilizadas entre 1915 e 1918 em batalhas entre tropas italianas e do Império Austro-Húngaro. Os objetos ocupavam 100 metros quadrados.

BBC

Indiana lutou 24 anos para provar que está viva

Há 24 anos, a indiana Asharfi Devi iniciou uma luta para provar que estava viva, após ser declarada morta. Em maio, uma corte finalmente atestou que ela está viva. “Bati em todas as portas, mas ninguém podia provar oficialmente que eu estava viva.”

THE GUARDIAN

Ladrões roubam ‘ouro líquido’ de depósito

A polícia do Quebec, no Canadá, busca os ladrões que conseguiram roubar uma “quantidade considerável” de xarope de bordo de um depósito. O valor total do carregamento de “ouro líquido” levado pelos bandidos chega a quase US$ 30 milhões.