Websfera de segunda-feira

THE NEW YORK TIMES

Bloomberg comprará um ‘avião-helicóptero’

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, é uma das 40 pessoas na lista de espera para a compra de um “avião-helicóptero” lançado por uma empresa anglo-italiana. O modelo é um híbrido dos dois tipos de aeronave, com um desenho de avião e hélices nas pontas das asas. Os motores são móveis, dando ao aparelho a capacidade de pairar no ar.

AP

Polícia acha Cézanne roubado na Sérvia

A polícia de Belgrado conseguiu recuperar um quadro pintado por Paul Cézanne que havia sido roubado em Zurique, na Suíça. Autoridades francesas foram chamadas e confirmaram a autenticidade da obra, avaliada em cerca de US$ 110 milhões.

NJ.COM

Prefeito salva vizinha de incêndio nos EUA

Cory Booker, prefeito da cidade americana de Newark, foi hospitalizado com intoxicação por fumaça após salvar uma vizinha de um incêndio. Booker percebeu que a casa ao lado da sua estava em chamas e arrombou a porta para retirar uma moradora.

THE WEEK

Grupo protesta contra fast-food em hospitais

A organização Corporate Accountability International lançou uma campanha para que alimentos do tipo fast-food deixem de ser vendidos em hospitais dos Estados Unidos. A guerra da entidade é concentrada, especialmente, em sanduíches.