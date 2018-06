Websfera de segunda-feira

WORLDCRUNCH

Rússia terá plano para alugar prédios antigos

Autoridades russas da área de conservação do patrimônio histórico colocarão em prática um plano original: alugar prédios históricos a preço simbólico para inquilinos que se comprometam a restaurá-los. Os primeiros leilões públicos do projeto tiveram sucesso, conseguindo cerca de 20 interessados para disputar três dos edifícios em Moscou.

LE MONDE

Advogados ‘treinam’ os clientes por preço menor

A crise europeia criou um novo tipo de aconselhamento jurídico: advogados franceses oferecem treinamento para que os clientes possam se defender sozinhos nos tribunais. Sem precisarem ir às sessões, os advogados cobram menos pelo serviço.

BOING BOING

Metrô de Nova York pode ter conexão paga

O metrô de Nova York pode ganhar conexão sem fio de alta velocidade à internet. A empresa que negocia com a prefeitura a instalação dos equipamentos, no entanto, só aceita o trabalho se puder cobrar uma taxa mensal dos usuários do serviço.

EL CLARÍN

Lotérica é assaltada sete vezes em 48 horas

Nicolás di Loretto, dono de uma casa lotérica em La Plata, na Argentina, denunciou à polícia que o estabelecimento foi invadido sete vezes em menos de 48 horas. “Devo estar apto a entrar para o Livro dos Recordes”, disse o dono ao jornal El Clarín.