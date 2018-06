Websfera de segunda-feira

LE MONDE

Coreia do Norte promete investigar canibalismo

O governo da Coreia do Norte promete investigar denúncias de prática de canibalismo no país. A medida será anunciada no Livro Branco dos Direitos Humanos, que será publicado hoje pelo regime de Pyongyang. É a primeira vez que um órgão do governo, o Instituto de Unificação Nacional, admite a existência de casos de canibalismo no país.

THE CONSUMERIST

Juízes pagaram multas com dinheiro público

A emissora de TV americana WSBTV revelou que juízes de Direito da cidade de Atlanta pagaram multas de trânsito pessoais com dinheiro público. Incluindo as multas como “gastos judiciais”, os magistrados acumularam gastos de quase US$ 1 milhão.

LOS ANGELES TIMES

Mulher pagará pensão a filho adotivo devolvido

A americana Torry Hansen foi condenada a pagar uma pensão de US$ 1 mil ao filho adotivo que enviou de volta à Rússia. O menino tem sete anos de idade e foi “devolvido” a Moscou por Torry, que alegou problemas de relacionamento com a criança.

REUTERS

Itália desiste de taxar animais de estimação

Parlamentares italianos desistiram de um plano para começar a taxar a posse de animais de estimação no país. A notícia de que uma comissão do Parlamento estudava um novo imposto sobre cães e gatos revoltou a população e a proposta foi abandonada.