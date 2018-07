Websfera de segunda-feira

DEUTSCHE WELLE

Tatuagem nazista tira barítono de festival

O barítono russo Yevgeny Nikitin desistiu de participar do festival de Bayreuth, na Alemanha, após a circulação de um vídeo antigo que mostrava uma tatuagem nazista em seu peito. O cantor, que participaria da montagem de O Holandês Voador, de Wagner, preferiu ficar de fora após matérias sobre o assunto saírem na imprensa alemã.

DAILY MAIL

Juiz proíbe uso de sinos em pescoços de vacas

Os pastos de Stallhofen, na Áustria, devem ficar mais silenciosos com a decisão do juiz Erich Kundegraber. O magistrado acatou um pedido dos habitantes locais contra ruídos excessivos e proibiu que sinos sejam pendurados nos pescoços das vacas.

THE TELEGRAPH

Cidade cria vagas de garagem para mulheres

O prefeito de Triberg, na Alemanha, oficializou o preconceito de gênero na cidade ao criar vagas especiais de estacionamento para mulheres. Os espaços nas garagens são maiores do que os normais e mais iluminados. Apesar disso, o prefeito nega ser sexista.

BUSINESS INSIDER

Strauss-Kahn vira nome de afrodisíaco na França

Uma empresa francesa lançou no mercado uma bebida supostamente afrodisíaca com o nome DSK. O nome é uma “homenagem” ao ex-diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn, que renunciou após ser acusado de estupro nos Estados Unidos.