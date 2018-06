Websfera de segunda-feira

DAILY MAIL

Nova ‘foto’ do monstro do Lago Ness é divulgada

O “caçador” George Edwards passou os últimos 26 anos procurando o monstro do Lago Ness – e ganhando dinheiro com visitas guiadas ao local na Escócia enquanto isso. Agora, Edwards divulgou uma nova fotografia do lago que, segundo ele, “prova definitivamente” a existência da criatura mítica. Todos os especialistas na questão foram chamados para avaliar a “descoberta”.

REUTERS

Lituânia veta entrada de ‘Porsche soviético’

A polícia de fronteira da Lituânia barrou a entrada no país de um carro com a bandeira da União Soviética pintada na carroceria. O veículo, um Porsche, era dirigido por um turista da Bielo-Rússia que pretendia atravessar para o território lituano.

PRESSEUROP

Albaneses usam bunkers de Hoxha para festas

Bunkers de concreto construídos no período do líder comunista Enver Hoxha estão sendo “reciclados” na Albânia. Entre os usos encontrados, jovens descobriram que as estruturas são ótimas para festas. Alguns dos abrigos também foram transformados em playgrounds infantis.

WSJ

EUA investigam grupo de cassinos em Vegas

Um grupo que comanda cassinos em Las Vegas está sob investigação das autoridades americanas. A principal acusação é de lavagem de dinheiro. Os locais de jogos teriam feito operações para limpar o dinheiro de pelo menos dois grandes criminosos.