Websfera de segunda-feira

RADIO FREE EUROPE

Irã empresa quadro de Pollock a museu japonês

O Irã emprestou ao Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio o quadro mais valioso do pintor americano Jackson Pollock. Avaliada em US$ 250 milhões, a obra faz parte do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Irã. A obra foi comprada pela mulher do xá do Irã, deposto em 1979, e “nacionalizada” pelos aiatolás ao tomarem o poder.

THE NEW YORK TIMES

Prefeito de NY critica poder das redes sociais

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, reclamou publicamente do poder dado às redes sociais em alguns casos. Bloomberg disse que se sente “sufocado” e que parece haver um referendo diário a cada passo dado pela administração.

REUTERS

Escola readmite aluna que pintou os cabelos

Uma escola de ensino médio em Delaware, nos Estados Unidos, reverteu a expulsão de uma aluna que pintou os cabelos de rosa. Brianna Moore foi convidada a retornar às aulas. Ela tingiu os cabelos com permissão dos pais para comemorar as boas notas.

SEA COAST ONLINE

Mulher é processada por plantar flores nos EUA

Kimberly Bois, moradora de Portsmouth, nos Estados Unidos, está sendo processada pela administração de seu condomínio por plantar flores sem autorização no jardim. As multas acumuladas aplicadas pela administração já chegam a US$ 4,5 mil.