Websfera de sexta-feira

HUFFINGTON POST

Maconha ‘cura’ gêmeas neonazistas americanas

As gêmeas americanas Lynx e Lamb Gaede viraram símbolos do neonazismo na Califórnia ao fundarem a banda “Prussian Blue” quando tinham apenas 11 anos. Agora, aos 20 anos, as duas dizem que abandonaram as ideias extremistas, viraram hippies e só querem paz. A “cura” foi alcançada, segundo elas próprias, depois que começaram a fumar maconha.

CLARÍN

Argentina usa sensores em ruínas de navio

A prefeitura de Buenos Aires instalou sensores de temperatura e umidade para monitorar as ruínas de um navio encontrado na região portuária de Puerto Madero. O navio, que naufragou há cerca de 200 anos, foi achado durante uma escavação em 2008.

WIRED

Suprema Corte dos EUA ‘legaliza a mentira’

A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou uma lei criada em 2006 que proibia veteranos de mentirem sobre seus feitos em guerras. O texto foi considerado inconstitucional. Na prática, a medida “legaliza a mentira” de falsos heróis de combate.

NEW YORK DAILY NEWS

Ator Chuck Norris faz campanha contra Obama

O ator Chuck Norris tornou-se mais uma voz inusitada contra o presidente americano, Barack Obama, no ano eleitoral. Norris, que apoiava o republicano Newt Gingrich, disse que Obama tem um “plano secreto para infiltrar gays entre os escoteiros”.