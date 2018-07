Websfera de sexta-feira

LE MONDE

Egito terá canal de TV com mulheres cobertas

O xeque salafista egípcio Abou Islam Abdallah realizou um antigo projeto e conseguiu apoio e dinheiro para lançar no país uma emissora de TV que exige o uso do niqab – véu que deixa apenas os olhos à mostra – para mulheres. Os telejornais estão programados para serem exibidos em rede a partir de hoje, início do mês sagrado do Ramadã.

SANA

Síria acusa empresa de forjar cenas de combate

A agência oficial de notícias da Síria, Sana, acusou uma empresa do Catar de fabricar maquetes e outros artefatos para “forjar cenas” do confronto que se desenrola no país. A Síria insiste que o conflito no país é exagerado pela comunidade internacional.

KXLY

Dupla é detida por ‘contrabando’ de doces

Dois moradores de Seattle foram detidos na fronteira com o Canadá após serem flagrados tentando “contrabandear” chocolates alemães que foram banidos dos Estados Unidos. Os “criminosos” foram liberados após receberem uma reprimenda.

THE VANCOUVER SUN

Hospedaria é condenada por barrar um casal gay

Os donos de uma hospedaria no Estado americano de Dakota do Norte foram condenados a pagar uma indenização de US$ 4.500 a um casal gay após rejeitarem sua permanência. O casal alegou motivos religiosos para recusar a entrada dos hóspedes.