Websfera de sexta-feira

WSJ

Russos planejavam treinar ‘crianças espiãs’

Um grupo de espiões russos detido nos Estados Unidos há dois anos planejava recrutar crianças para participar de suas atividades. Segundo as investigações americanas, os agentes imaginavam que seria mais fácil driblar os órgãos de inteligência usando menores de idade pela ausência de informações do passado que os colocasse sob suspeita.

HUFFINGTON POST

TV dá independência a Porto Rico por engano

A emissora de TV Univisión, canal americano que transmite em língua espanhola para a comunidade latina, comemorou os “60 anos da independência de Porto Rico” em uma mensagem. A ilha, na verdade, é um território dependente dos Estados Unidos.

CNN

Facebook libera páginas de apoio ao atirador

O Facebook declarou que não vai retirar do ar páginas de apoio ao atirador do cinema do Colorado, James Holmes. O porta-voz da empresa diz que, apesar do mau gosto, as homenagens que surgiram não ferem os termos de uso da rede social.

LA REPUBBLICA

Prefeito põe cidade à venda para protestar

O prefeito de Azzone, uma cidade com cerca de 500 habitantes na Itália, colocou o lugar à venda para protestar contra a política tributária do governo do primeiro-ministro Mario Monti. Pierantonio Piccini colocou um cartaz de “vende-se” na prefeitura.