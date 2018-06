Websfera de sexta-feira

THE NEWS TRIBUNE

Hélice de avião que caiu em 1946 é resgatada

Equipes de resgate conseguiram tirar de uma geleira na Suíça a hélice de um avião militar americano que caiu em 1946. A aeronave bateu na montanha gelada por falta de visibilidade e o acidente virou um marco na história dos resgates de vítimas na região. Todas as 12 pessoas a bordo foram resgatadas na época.

THE INDEPENDENT

Urso invade doceria e devora parte do estoque

Um urso pardo foi filmado ao invadir uma doceria no Estado americano do Colorado durante uma manhã. A câmera de segurança flagrou o animal entrando na loja e, sem quebrar nada, devorando parte do estoque de caramelos e chocolates da vitrine.

WIRED

Homem encomenda TV e recebe fuzil em casa

Seth Horvitz, um morador de Washington DC, encomendou uma televisão nova em um site de compras. No lugar do aparelho, no entanto, Horvitz recebeu um fuzil de ataque Sig Sauer 716. O consumidor comunicou a polícia, que apreendeu a arma.

REUTERS

Porto Rico lança loteria para aquecer economia

O governo local de Porto Rico decidiu lançar uma nova loteria para aquecer a arrecadação de impostos e melhorar a situação econômica. Carros e outros prêmios são sorteados para números que vêm impressos em notas fiscais de compras no comércio.