Websfera de sexta-feira

HUFFINGTON POST

Homem paga multa de trânsito com ‘origamis’

Um americano que se identificou apenas como “Bacon Moose” pagou uma multa de trânsito no valor de US$ 137 com notas dobradas em formato de porquinhos. O infrator filmou o momento do pagamento em um guichê do departamento de trânsito. As notas em origami foram entregues ao agente dentro de duas caixas de rosquinhas.

GLOBAL POST

Jamaicanos protestam contra ofensa de Mugabe

O Ministério de Relações Exteriores da Jamaica protestou contra declarações do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe. O ditador africano fez um discurso na semana passada dizendo que os jamaicanos são “bêbados” e “fumam maconha demais.”

POLITICO.COM

Al-Qaeda ‘entregou Bin Laden’, diz radialista

O radialista americano Rush Limbaugh, famoso por expressar teorias conspiratórias, disse que a Al-Qaeda “abandonou” Osama bin Laden para ajudar a reeleição de Barack Obama. O próprio Limbaugh admitiu que é uma “teoria ousada”.

REUTERS

Elefantes fogem e dão passeio por Copenhagen

Dois elefantes fugiram do circo Benneweis, em Copenhagen, e foram “passear” por uma das principais ruas da capital Dinamarquesa no horário do rush na quarta-feira. Os animais foram recapturados depois de andarem cerca de 200 metros na rua.