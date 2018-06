Websfera de sexta-feira

RADIO FREE EUROPE

Medvedev se pronuncia sobre gato de estimação

O presidente russo, Dmitri Medvedev, precisou fazer um pronunciamento público sobre seu gato de estimação após rumores no Twitter de que o animal, Dorofei, teria desaparecido. Diversas versões da história começaram a circular pela rede. Para frear a boataria, Medvedev tuitou que “Dorofei não se perdeu” e agradeceu a todos pela preocupação.

NEWSER

Soldados terão ‘anjos da guarda’ no Afeganistão

Os recentes ataques a tropas da Otan no Afeganistão levaram os americanos a adotarem novas medidas de segurança. Entre elas, foi instituída a política do “anjo da guarda”, determinando que um soldado acordado proteja os que estão dormindo.

TIME

Irã pretende lançar um chimpanzé ao espaço

O governo iraniano pretende lançar um chimpanzé ao espaço como parte do desenvolvimento do programa aeroespacial do país. O chefe da Agência Espacial do Irã diz que o lançamento do foguete Kavoshgar-5, levando o animal, será em setembro.

MSNBC

Por atrasos, empresa de trens indeniza demitida

A empresa de trens francesa SNCF foi condenada a pagar indenização a uma passageira que foi demitida por seus repetidos atrasos. A mulher, que perdeu o trabalho de secretária, pediu inicialmente 45 mil. A Justiça concedeu apenas 1,5 mil.