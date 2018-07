Websfera de sexta-feira

HUFFINGTON POST

Republicano ‘enforca’ a cadeira vazia de Obama

O ator Clint Eastwood protagonizou um dos momentos mais marcantes da Convenção do Partido Republicano americano ao “conversar” com uma cadeira vazia que simbolizava o presidente democrata Barack Obama. Um militante republicano de Austin, no Texas, gostou da alegoria e “enforcou” a cadeira em sua árvore. O protesto foi muito criticado por lembrar os métodos de execução de negros usados pela Ku Klux Klan.

THE GUARDIAN

Britânico é detido por comemorar assassinatos

A polícia de Manchester, na Grã-Bretanha, prendeu um homem que montou uma página no Facebook para comemorar os assassinatos de duas policiais. O material publicado pelo suspeito de 22 anos era uma “homenagem” ao criminoso que matou as agentes.

CLARÍN

Cidade decreta lei seca durante festa de jovens

A cidade de Carlos Paz, na Argentina, decretou lei seca durante o Festival da Primavera, um evento que reunirá cerca de 80 mil jovens no lugar. O governo local decidiu proibir a venda de bebidas alcoólicas e seu consumo nas ruas durante toda a festa.

RUSSIA TODAY

Russos protestam contra nova mesquita em Moscou

Cerca de 2 mil pessoas fizeram um protesto em Moscou contra a construção de uma nova mesquita e de um centro cultural islâmico no bairro de Mitino. A manifestação levou os responsáveis pelo projeto a adiarem os planos de obra por tempo indefinido.