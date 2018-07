Websfera de sexta-feira

WIRED

Governo norte- coreano lança site de US$ 15

O governo da Coreia do Norte lançou uma nova versão de seu site oficial em inglês para divulgar informações positivas sobre o regime. O custo de produção estimado do site é de US$ 15. Entre as atrações, há links para endereços de “amigos” de Pyongyang, incluindo um grupo venezuelano de apoio ao regime de Kim Jong-un.

CHINA DAILY

Cidade chinesa proíbe posse de cachorros grandes

A cidade chinesa de Harbin proibiu que seus cidadãos criem cachorros de porte grande. Pela nova legislação, animais com mais de 50 centímetros de altura ou 70 centímetros de comprimento não podem ser adotados como bichos de estimação.

WYMT

Homem rouba gasolina de carro policial e é preso

O americano Michael Baker, de 20 anos, foi preso por ter roubado gasolina de um carro da polícia no Estado do Kentucky. Baker foi identificado após colocar uma foto tirada por sua namorada durante o roubo no Facebook.

ABC

Roqueiro é interrogado pelo Serviço Secreto

O roqueiro americano Ted Nugent foi chamado para explicações pelo Serviço Secreto após declarar que acabará “preso ou morto” caso o presidente Barack Obama consiga a reeleição. Nugent nega que tenha dito a frase em tom de ameaça a Obama.