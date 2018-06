Websfera de sexta-feira

BBC

Pesquisadores acham cartão postal de Hitler

Um cartão postal enviado por Adolf Hitler a um amigo durante a 1ª Guerra foi encontrado por um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, na Grã-Bretanha. O cartão foi escrito em 1916 enquanto o então soldado Hitler estava se recuperando de seus ferimentos de guerra. O documento foi encontrado em Munique, na Alemanha.

AMÉRICA ECONOMIA

Honduras tem cidade mais violenta do mundo

A cidade de San Pedro Sula, em Honduras, foi considerada a mais violenta do mundo de acordo com um estudo realizado por um instituto mexicano. A taxa de homicídios dolosos do município hondurenho é de 159 para cada 100 mil habitantes.

AP

Manila ergue muro para esconder favela

As autoridades de Manila, nas Filipinas, ergueram um muro para esconder uma de suas favelas durante uma conferência sobre combate à pobreza que acontece na cidade. O porta-voz da presidência filipina defendeu a medida e disse que é só um “ajuste”.

HUFFINGTON POST

Sem-teto é preso de propósito para comer

Lance Brown, um sem-teto de Columbus, no Estado americano da Geórgia, atirou um tijolo na janela de um tribunal local e esperou a polícia chegar para detê-lo. Brown resolveu ser preso para conseguir se alimentar com regularidade na cadeia.