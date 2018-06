Websfera de sexta-feira

THE TELEGRAPH

Príncipe Charles vira ‘homem do tempo’ na TV

O príncipe Charles foi “homem do” por um dia em uma transmissão da BBC Escócia. Charles visitou os estúdios por ocasião do 60º aniversário da emissora no país e foi convidado para gravar a previsão do tempo. Depois de um começo sério, o príncipe logo deixou o texto de lado e começou a fazer piadas com as condições meteorológicas.

POLITICO.COM

Michele Bachmann obtém cidadania Suíça

Michele Bachmann, que chegou a ser tratada como a “sucessora” de Sarah Palin no Partido Republicano dos Estados Unidos, obteve documentação para cidadania da Suíça. O marido de Michele, Marcus Bachmann, já tinha dupla cidadania antes de casar.

THE TELEGRAPH

Jack, o Estripador era uma mulher, diz livro

O escritor e pesquisador britânico John Morris lançou mais mistério sobre o caso de Jack, o Estripador em um novo livro. Morris afirma que o assassino, na verdade, era uma mulher. A acusada é Welsh-born Lizzie Williams, casada com um suspeito da época.

NEW ZEALAND HERALD

Religiosos querem vetar show de Lady Gaga

Um grupo islâmico radical da Indonésia lançou campanha para tentar impedir um show da cantora Lady Gaga no país. A apresentação está marcada para o dia 3 de junho. O líder dos radicais afirma que a música de Gaga é uma mensagem “da fé satânica”.