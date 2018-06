Websfera de sexta-feira

NEW ZIMBABWE

Político é preso por roubar carro

Aaron Muzungu, porta-voz do partido MDC-99 do Zimbábue, foi preso após roubar um carro em uma exposição de automóveis no país. Muzungu simplesmente entrou na picape de US$ 57 mil e a levou embora. A polícia encontrou o porta-voz oito dias depois e o carro estava com mais de mil quilômetros rodados.

WORLDCRUNCH

China nega passaportes para “evitar doenças”

Uma mulher de 24 anos do povoado de Menglian, área rural chinesa, teve seu pedido de passaporte rejeitado sob a justificativa de que muitas pessoas da região têm doenças venéreas. A regra será aplicada a todas as mulheres entre 16 e 35 anos de idade.

TIMES OF INDIA

Guru indiano perde isenção de impostos

O governo indiano decidiu revogar a isenção de impostos do guru Swami Ramdev. O guia espiritual usava o benefício concedido a religiosos para vender remédios naturais sem pagar tributos.

CONCORD MONITOR

Deputado é repreendido por saudação nazista

O legislador republicano Steve Vaillancourt, de New Hampshire, foi repreendido formalmente por ter feito a saudação nazista gritando “Sieg Heil” durante uma sessão da Câmara local. Vaillancourt protestava contra o presidente da Casa.