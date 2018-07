Websfera de sexta-feira

LA REPUBBLICA

Ferrari faz leilão beneficente de carro

A Ferrari anunciou que fará um leilão beneficente para ajudar as famílias atingidas pelo terremoto na Província de Módena. O sismo deixou 17 mortos e milhares de desabrigados. O modelo leiloado, um 599XX Evo, custa normalmente cerca de 1,3 milhão de euros. Também serão vendidos capacetes dos pilotos Felipe Massa e Fernando Alonso.

THE NEW YORK TIMES

Nova York cria ‘banco de tempo’ de parquímetros

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, assinou uma medida que cria um ‘banco de tempo’ para os parquímetros da cidade. Os motoristas que pagarem as máquinas, mas não usarem todo o tempo poderão descontá-lo em outro momento.

CLARÍN

Cidade na Argentina proíbe os prostíbulos

A cidade argentina de Córdoba proibiu o funcionamento de cabarés e clubes noturnos que serviam de fachada para a prostituição. A nova lei estabelece uma pena de 2 meses de prisão para os donos de estabelecimentos que a descumprirem.

REUTERS

Sauditas invadem um hospital ‘assombrado’

Centenas de jovens sauditas invadiram um hospital abandonado que consideram “mal assombrado” em Riad. A “blitz caça-fantasmas” foi convocada por mensagens via celular. Os invasores quebraram janelas “para expulsar os maus espíritos”.