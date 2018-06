Websfera de sexta-feira

THE NEW YORK TIMES

Mexicanos usam fotos em protesto contra violência

Moradores de um subúrbio da Cidade do México penduraram diversas reproduções de fotografias das vítimas da violência em um protesto artístico. A ideia partiu de Marco Hernández Murrieta, presidente de uma fundação de promoção da paz. Segundo ele, trata-se de “dar rostos às estatísticas” para chamar atenção para o problema.

THE ATLANTIC

Presos ganham acesso a redes sociais nos EUA

Detentos da prisão de San Quentin, nos Estados Unidos, foram autorizados a enviar mensagens e a interagir em redes sociais como o Twitter e o Quora. As mensagens são filtradas por equipes de voluntários e enviadas em nome dos detentos às redes.

THE WASHINGTON POST

Neta de Eisenhower reclama de monumento

A neta do ex-presidente dos EUA Dwight Eisenhower, Susan, fez uma reclamação pública contra um monumento em homenagem ao avô. O memorial, diz ela, tem inspiração em arquitetura comunista e “lembra um campo de concentração”.

GIZMODO

Holandês admite fraude em vídeo de ‘voo humano’

Floris Kaayk, holandês que publicou no YouTube o vídeo Flying Like a Bird, admitiu que as imagens dele próprio voando com asas artificiais são falsas. Na montagem, Kaayk aparece levantando voo batendo asas de nylon em um campo aberto.