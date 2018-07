Websfera de terça-feira

THE GUARDIAN

Extrema-direita vai processar Madonna

A Frente Nacional, partido de extrema-direita da França, vai processar a cantora Madonna por ter “insultado” o grupo. Madonna incluiu em seu novo clipe uma montagem com uma suástica desenhada sobre o rosto de Marine Le Pen, líder da FN.

CNN

Acadêmicos fazem uma ‘cruzada anti-pornografia’

Dois acadêmicos americanos começaram uma luta contra a pornografia nos hotéis do país. Os dois enviaram cartas aos diretores dos principais grupos de hospedagem nos EUA pedindo o fim dos canais adultos nos quartos.

HUFFINGTON POST

Homem perde 90 quilos para entrar no exército

J. Roundtree, de 21 anos, conseguiu perder quase 90 quilos para realizar o sonho de entrar no exército. O rapaz passou meses se exercitando e em dieta para chegar ao peso adequado.

EL PAÍS

Golpe no Mali paralisa adoções por espanhóis

Cerca de 120 famílias espanholas lutam para reativar processos de adoção de criancas do Mali. Desde o golpe de Estado no pais africano, todos os procedimentos ficaram paralisados.