Websfera de terça-feira

KBOI

Outdoor ‘iguala’ Obama e atirador James Holmes

Uma fundação que defende famílias de militares em Caldwell, no Estado americano de Idaho, atraiu críticas após pagar por um outdoor eletrônico que coloca lado a lado o presidente Barack Obama e o atirador James Holmes. A mensagem compara os 12 mortos em um cinema por Holmes aos “milhares mortos pela política externa” de Obama.

AL ARABIYA

Polícia dá flores a mulheres no Irã

Grupos de policiais em algumas cidades iranianas estão distribuindo flores nas ruas para as mulheres que estiverem vestidas “corretamente”. Os “brindes” serão ofertados durante o mês do Ramadã.

EL PAÍS

Alunos protestam contra ‘lavagem cerebral’

Estudantes de Hong Kong saíram às ruas para protestar contra uma suposta “lavagem cerebral” feita pelo Partido Comunista Chinês. Os alunos dizem que o governo cnetral que mudar a história do território.

REUTERS

Alemão leva multa de 200 mil euros por festa

Um jovem alemão de 20 anos levou uma multa de cerca de 200 mil euros por ter organizado uma festa “ilegal” pelo Facebook. O valor foi cobrado porque o evento seria em uma praia pública.