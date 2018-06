Websfera de terça-feira

THE TELEGRAPH

Nova vala do Khmer Vermelho é encontrada

Trabalhadores de construção encontraram por acaso mais uma vala com centenas de ossadas de vítimas do Khmer Vermelho no Camboja. Os mortos estavam enterrados no distrito de Kralanh, na região noroeste do país, e foram achados durante a escavação de uma obra pública. Algumas das vítimas ainda tinham os ossos de braços e pernas amarrados. O local foi isolado para investigação.

PÚBLICO

Homem rouba sorvete e pode ser deportado

O português Anderson Fernandes, que roubou um sorvete durante os tumultos de Londres no ano passado, enfrenta um processo criminal e pode ser deportado da Grã-Bretanha. A polícia encontrou uma ponta de cigarro com o DNA de Fernandes no local do crime.

POLITICO.COM

Republicana compara Obama a Hitler e Stalin

Marisha Agana, candidata dos Republicanos ao Congresso americano pelo Estado de Ohio, comparou o presidente Obama a Hitler e Stalin. Marisha fez o comentário no Twitter enquanto falava sobre a questão do aborto. Mais tarde, pediu desculpas pela “má escolha para analogia”.

DAILY MAIL

Britânicos tentam vetar o ‘pastor da violência’

Integrantes do Parlamento britânico pretendem tentar impedir a entrada no país de um pastor canadense que diz curar doenças com pancadas. Todd Bentley dá chutes, joelhadas e cabeçadas prometendo “melhorar a saúde” de seus fiéis.