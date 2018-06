Websfera de terça-feira

THE TELEGRAPH

Sul-coreanos nadam até ilhas disputadas

Um grupo de sul-coreanos foi nadando até as ilhas Dokdo, território com a soberania reivindicada pelos japoneses. A travessia, liderada por um cantor pop do país, foi um gesto para reafirmar a posse das terras. O trajeto dos nadadores foi de 231 km.



CNN

Ateus ‘entram’ na campanha americana

O movimento Ateus Americanos “entrou” na disputa eleitoral com outdoors contra o uso da religião na política. Os cartazes ironizam e ofendem as crenças de mórmons e católicos.

SHANGHAI DAILY

Chinês vende ‘ar puro’ engarrafado

Chen Guangbiao, um notório filantropo chinês, anunciou que venderá garrafas de ‘ar puro’. Os cilindros serão vendidos até setembro como um alerta para a conscientização ambiental.