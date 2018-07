Websfera de terça-feira

VMC

Libaneses criam museu virtual de obras censuradas

O grupo de ativistas libaneses March Lebanon criou um “museu virtual da censura” para exibir obras de arte e documentos censurados no país. O acervo tem filmes, seriados de TV, cartuns, músicas e eventos que foram proibidos pelas autoridades do Líbano ou retirados de circulação por pressão do Hezbollah desde a década de 1940. A primeira obra listada é o filme O Ditador, de Charles Chaplin.

AL ARABIYA

Facebook apaga ‘festa de aniversário’ de Nasrallah

O Facebook retirou do ar uma página que conclamava simpatizantes para um evento virtual em comemoração ao aniversário do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Cerca de 7 mil pessoas já haviam “confirmado presença” na festa de aniversário até o momento da censura.

WSJ

Grupo tailandês prega que Steve Jobs está vivo

O grupo budista tailandês Dhammakaya defendeu, em um comunicado televisivo, a tese de que o fundador da Apple, Steve Jobs, está vivo. Os fanáticos religiosos afirmam que Jobs, na verdade, paira em um palácio transparente de vidro sobre a sede da empresa.

THE TELEGRAPH

Xangai humilha mendigos com campanha pública

O governo da cidade chinesa de Xangai virou alvo de diversas críticas após criar uma campanha contra a mendicância no metrô. As peças publicitárias oficiais expõem fotos e informações pessoais de pedintes que tentam ganhar algum dinheiro no transporte público.