Websfera de terça-feira

AFP

Chinesa numera os filhos quádruplos pelos cabelos

Uma mãe de quádruplos em Shenzhen, na China, tomou uma medida prática para evitar confusão na escola: ela cortou os cabelos das crianças até restarem apenas tufos em formato de números. Marcados de um a quatro, os meninos agora vão à sala de aula identificados pelo que sobrou de cabelo em suas cabeças, poupando trabalho aos professores.

HUFFINGTON POST

Cristãos tentam impedir templo islâmico nos EUA

Parte da comunidade cristã de um subúrbio de Detroit, no Estado americano do Michigan, lançou uma onda de protestos contra a construção de um templo islâmico nas redondezas. Além da mesquita, o projeto inclui o prédio de uma associação cultural dedicada ao Islã.

MIAMI HERALD

CIA contratou condenado para espionar a Rússia

Felix Sater, um russo radicado nos Estados Unidos e condenado por fraudes contra o sistema financeiro, foi contratado pela CIA para espionar o programa de mísseis da Rússia. A informação foi obtida pelo jornal Miami Herald. Sater havia sido preso na década passada.

REUTERS

Turista engole diamante de US$ 13 mil e é preso

Um turista chinês foi preso no Sri Lanka acusado de engolir um diamante com valor de US$ 13.600 durante uma feira de pedras preciosas. Chow Cheng, de 32 anos, foi visto por testemunhas colocando a joia na boca e denunciado aos policiais do evento.