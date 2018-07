Websfera de terça-feira

DER SPIEGEL

Líder pirata alemã processa seus ‘colegas’

Julia Schramm, uma das mais importantes líderes do Partido Pirata alemão, abriu um processo judicial para impedir a circulação de cópias ilegais de sua autobiografia intitulada “Confissões de Uma Exibicionista de Internet”. A ação na Justiça foi aberta pela editora do trabalho e iniciou uma revolta dentro do partido. Os colegas de pirataria de Julia a acusam de “traição” e de ter se “vendido às corporações”.

DENVER POST

Cinema de massacre vai reabrir as portas

A rede de cinemas que administra o Century Aurora, palco de um massacre que deixou 12 mortos em julho, anunciou que deve reformar e reabrir as salas até o fim do ano. O crime, cometido por James Holmes, aconteceu na estreia do novo Batman.

PÚBLICO

Marinha investiga uso ‘indevido’ de símbolos

A Marinha de Portugal abriu uma investigação interna para averiguar se militares da ativa participaram de um protesto contra as novas medidas econômicas do governo em Belém. Manifestantes teriam sido vistos usando uniformes e símbolos da corporação.

THE TELEGRAPH

Assaltantes explodem banco inteiro por engano

Ladrões que pretendiam invadir um banco em Nottuln, na Alemanha, acabaram explodindo a agência inteira. A polícia suspeita que os bandidos calcularam mal a quantidade de explosivos que seriam usados apenas para detonar as portas do lugar.