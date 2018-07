Websfera de terça-feira

CORRIERE DELLA SERA

Vídeo revela festa dos ‘novos fascistas’ italianos

O jornal italiano Corriere della Sera conseguiu filmar uma festa fechada de um grupo de jovens autodenominado “Fascistas do Terceiro Milênio”, na cidade de Milão. Os jovens, que seguem as pregações de extrema-direita do líder Marco Arioli, encontram-se em um clube da cidade para assistir a shows de música, beber e discutir política.

VILLAGE VOICE

Detetive particular querreabrir caso O.J. Simpson

O detetive particular William Dear promete comprovar que o ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson não matou, mesmo, sua mulher. Mesmo com O.J. tendo sido absolvido em 1995, Dear quer reabrir o caso para conseguir notoriedade.

THE TELEGRAPH

Embaixador diz que foi hackeado na Rússia

O embaixador americano na Rússia, Michael McFaul, acusou jornalistas de terem hackeado seu telefone buscando informações. McFaul não apresentou provas, mas disse que repórteres de uma emissora governista também invadiram sua conta de email.

RUSSIA TODAY

Obra de prédio mais alto da Rússia sofre incêndio

A intenção de construir o prédio mais alto da Rússia foi adiada para os investidores da Moscow Federation Tower. Parte da obra pegou fogo ontem, atingindo os andares mais elevados do edifício. Quando terminada, a torre terá cerca de 250 metros de altura.