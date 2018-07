Websfera de terça-feira

THE TELEGRAPH

‘Partido dos Burros’ inaugura sua estátua

O Partido dos Burros iraquiano inaugurou uma estátua em homenagem ao animal símbolo da agremiação. A escultura – o busto de um burro vestindo um terno – foi lançada na cidade de Sulaimaniyah, região de maioria curda. O líder do partido, Omar Kalol, diz que a ideia é defender os animais, que são “amigos do povo”, contra os maus tratos.

BUZZ FEED

Romney vende lugares para o ‘jantar da posse’

Buscando mais dinheiro para sua campanha, o pré-candidato do Partido Republicano à presidência americana está vendendo convites para o “jantar da posse”, a ser realizado no “dia da vitória”. Cada assento para o possível evento custa US$ 50 mil.

NBC

Físico escreve tese para contestar uma multa

Multado por não parar em um sinal vermelho, Dmitri Krioukov decidiu contestar a multa judicialmente usando a Física. O professor da universidade USCD, em San Diego, escreveu uma tese para convencer o juiz de que era inocente. E foi absolvido.

MSNBC

Empresa aérea processa ex-comissário por vídeos

A American Airlines abriu um processo contra um ex-comissário de voo por criar vídeos satíricos contra a companhia. Gailen David responderá por quebra de confiança, conspiração e fraude. Ele produzia os vídeos com a ajuda de 10 outras pessoas.