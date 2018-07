Websfera de terça-feira

DER SPIEGEL

Artistas alemães atacam avanço do Partido Pirata

Diversos artistas alemães decidiram levantar a voz para criticar os avanços obtidos pelo Partido Pirata do país em eleições regionais. Em uma ação conjunta, nomes como o poeta Hans Magnus Enzensberger e a diretora de cinema Doris Dörrie criticaram a legenda e foram à imprensa para dizer que apoiar os “piratas” como se fossem uma entidade de esquerda é um erro.

THE GUARDIAN

Arquivo da rainha Vitória é publicado na rede

A família real britânica inaugurou um site com cartas, diários, fotos e pinturas que pertenceram à rainha Vitória. A página contém documentos inéditos, incluindo cartas da rainha ao pai descrevendo a personalidade do marido, o príncipe Albert.

LA REPUBBLICA

Muro histórico desaba na cidade de Pompeia

O governo italiano confirmou que mais um muro desabou em Pompeia. Administradores da cidade histórica já haviam alertado para os riscos que a crise econômica europeia traria à conservação do conjunto de ruínas mais famoso da Itália.

MSNBC

Exército cancela show de roqueiro anti-Obama

O exército americano cancelou um show do roqueiro Ted Nugent na base de Fort Knox após o músico ter feito comentários considerados “violentos” contra o presidente Barack Obama. Nugent chegou a ser interrogado pelo Serviço Secreto a respeito das frases agressivas contra o presidente.