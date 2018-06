Websfera de terça-feira

THE TELEGRAPH

Tanque é usado para demolir casa nos EUA

O dono de uma empresa que aluga tanques de guerra antigos na cidade de Kasota, no Estado americano de Minnesota, aproveitou a demolição programada de uma casa para fazer uma “demonstração” de seus serviços. Tony Burglum conseguiu autorização para colocar a casa abaixo usando um dos tanques. O trabalho levou cerca de meia hora.

THE GUARDIAN

Roupas doadas acabam em mercados de rua

Roupas arrecadadas em campanhas humanitárias na Europa estão lotando os mercados de rua de países africanos como Serra Leoa e Costa do Marfim. Governos tentam reverter o problema incentivando o uso de roupas fabricadas pelas indústrias locais.

HUFFINGTON POST

Astro de Star Trek faz doação para campanha

George Takei, astro da série e dos filmes Star Trek, doou dinheiro para a campanha à reeleição de uma senadora do Partido Democrata no Estado americano do Havaí. Takei tem um longo histórico de doações para candidatos nipo-americanos.

NEWSER

Violoncelo Stradivarius sofre dano na Espanha

Avaliado em quase US$ 20 milhões, um violoncelo Stradivarius foi danificado no Palácio Real da Espanha. O braço do instrumento, fabricado no século XVII, soltou-se do corpo. Os responsáveis pelo violoncelo não divulgaram a causa do problema.