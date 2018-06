Websfera de terça-feira

DEUTSCHE WELLE

Site oferece recompensa pela morte de músico

Um site islâmico sediado no Irã ofereceu uma recompensa de US$ 100 mil pela morte do músico iraniano radicado na Alemanha Shahin Najafi. O aiatolá iraniano Lotfollah Safi Golpaygani acusou o músico de rap de ter desrespeitado o islamismo em uma de suas canções. Najafi negou qualquer intenção de insultar a religião ou o profeta.

PÚBLICO

Marinha de Portugal deixa submarino parado

A Marinha de Portugal mantém seu novo submarino, comprado por 500 milhões, parado para economizar combustível. Os pesados cortes de orçamento trazidos pela crise econômica que atinge o país forçaram os militares a suspenderem as operações.

D&C

Kodak possuía reator e urânio enriquecido

A recém-falida Kodak, gigante do ramo de suprimentos para fotografia, possuía um pequeno reator nuclear e cerca de 1,5 kg de urânio enriquecido. O equipamento e o combustível foram mantidos em segredo até a companhia declarar a falência.

WASHINGTON POST

Herman Cain defende volta ao padrão ouro

Derrotado nas primárias do Partido Republicano para a presidência americana, Herman Cain defende em um artigo que o país retorne ao padrão ouro na economia. A ideia já era defendida por Ron Paul, também derrotado nas prévias dos republicanos.