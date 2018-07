Websfera de terça-feira

THE VIRGINIAN-PILOT

Alvo usado em treinos de tiro é vetado nos EUA

Fuzileiros navais americanos não poderão mais utilizar como alvo a imagem de uma mulher muçulmana segurando uma arma. A fotografia em tamanho real vinha sendo colocada em salas especiais para treinamento das forças especiais. A medida atende a um pedido feito pelo Conselho de Relações Islâmico-Americanas ao Pentágono.

NATIONAL TURK

Série americana causa revolta em escola turca

Nove militares estão sob acusação de “perverter os valores nacionais” por pais de alunos de uma escola militar da Turquia. O motivo do processo: os professores exibiram aos alunos trechos do seriado de TV americano “Game of Thrones” em sala de aula.

ARIZONA REPUBLIC

Cantor é preso por matar fã durante show

Randy Blythe, vocalista da banda de heavy metal americana Lamb of God, foi preso em Praga, na República Checa, por empurrar um fã que subiu ao palco durante um show. O jovem morreu na queda e Blythe será julgado por homicídio culposo.