Websfera de terça-feira

HUFFINGTON POST

Aos 101 anos, idosa recupera casa tomada

Despejada de casa por falta de pagamento da hipoteca no outono passado, Texana Hollis, moradora de Detroit, conseguiu recuperar o imóvel. A história da idosa de 101 anos despejada comoveu um apresentador de TV local, que decidiu quitar as dívidas.

NPR

Mulheres ameaçam ‘guerra ao Viagra’

Um grupo de parlamentares mulheres nos EUA ameaçou “declarar guerra” ao Viagra em resposta aos congressistas homens que tratamde aborto. Elas dizem que seria uma resposta à “interferência em direitos reprodutivos”

HUFFINGTON POST

Policiais fora de forma perderão os empregos

A polícia de Londres estuda usar os testes físicos regulares feitos pelos agentes como justificativa para demissão. Pelas novas regras, os policiais que estejam muito fora de forma serão dispensados da corporação. Atualmente, são apenas advertidos.

REUTERS

Crise dá força ao Partido Pirata na Grécia

O Partido Pirata grego ganhou fôlego com a crise econômica no país e já decidiu que apresentará candidatos na eleição que acontece em maio. O grupo segue o modelo dos piratas suecos, que já conseguiram até um assento no Parlamento Europeu.