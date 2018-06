Willem Dafoe expressa apoio aos mexicanos e diz que sua forma de pensar está ‘fora dos EUA’

GUADALAJARA, MÉXICO – O ator americano Willem Dafoe expressou no sábado seu apoio aos mexicanos frente às políticas do presidente Donald Trump, e disse que sua maneira de pensar está “fora dos EUA”.

“Sim, sou americano e tenho um passaporte americano, mas também sou italiano e estou com vocês, minha mente está fora dos EUA apesar de viver lá”, disse o ator em entrevista coletiva durante o Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG).

Em novembro de 2016, o ator concluiu a filmagem da produção mexicana “Opus Zero”, e afirmou que aceitou participar do filme porque conseguiu ser rodado no México e não na França, como originalmente estava planejado.

“Não digo que o México seja melhor que a França, mas o fato de ter sido rodado no México me fez dizer ‘sim'”, destacou Dafoe, acrescentando que os filmes que viu do país latino-americano têm “uma forma de fazer cinema” que lhe atrai.

O ator revelou ainda que trabalhar recentemente em filmes latino-americanos mudou sua forma de ver a cultura destes países e o nutriu como ator. “Passei muito mais tempo na América Latina do que antes em minha vida e minha forma de pensar mudou”, garantiu. / EFE