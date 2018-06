William e Kate vão a Paris a poucos meses dos 20 anos da morte da princesa Diana

LONDRES – O príncipe William e sua mulher Kate realizarão uma viagem oficial a Paris nesta sexta-feira, 17, e sábado, cinco meses antes do 20º aniversário de morte da princesa Diana em um acidente de carro na capital francesa.

William, o segundo na linha de sucessão ao trono britânico, e Kate se reunirão com o presidente François Hollande e lançarão uma iniciativa chamada “Les Voisins” (Os Vizinhos), destinada a estreitar os laços entre ambos os países, em um momento no qual o Reino Unido se prepara para iniciar o processo de saída da União Europeia (UE).

Os duques de Cambridge também participarão de um jantar na embaixada britânica e assistirão a uma partida de rúgbi entre as seleções francesa e galesa, no âmbito do torneio Seis Nações, que será realizado no sábado nos arredores de Paris.

Este será o primeiro compromisso do príncipe, de 34 anos, como chefe da União Galesa de Rúgbi desde que assumiu o cargo, até então ocupado pela sua avó, a rainha Elizabeth II. O casal viajará sem os filhos, George, de três anos, e Charlotte, de um.

Embora não esteja prevista nenhuma comemoração oficial durante a viagem, será difícil evitar a emoção despertada pela visita do primogênito da princesa Diana à cidade onde ela morreu no dia 31 de agosto de 1997.

William tinha apenas 15 anos e seu irmão Harry, 12, quando sua mãe e o namorado, Dodi Al Fayed, morreram depois que o Mercedes no qual estavam colidiu em um túnel no centro de Paris, no momento em que eles estavam sendo perseguidos por jornalistas.

O motorista francês, Henri Paul, também morreu no acidente. Dias depois, foi descoberto que ele estava dirigindo com níveis de álcool no sangue acima dos permitidos.

Para marcar os 20 anos da morte de Diana, os príncipes anunciaram que este ano organizariam uma arrecadação de fundos para financiar uma estátua da princesa, que a princípio seria erguida nos jardins do Palácio de Kengsington, em Londres, onde ela morava.

A visita a Paris é mais uma demonstração de que tanto Willian como seu pai, o príncipe Charles, herdeiro do trono, estão assumindo aos poucos cada vez mais deveres da rainha, que completará 91 anos no dia 21 de abril.

O duque de Cambridge anunciou que deixará seu cargo de piloto de ambulância aérea para se concentrar mais nas obrigações reais. Os tabloides britânicos apelidaram o príncipe de “preguiçoso” pelo número de atos que participa em comparação com a rainha. / AFP