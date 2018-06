Zimbábue diz que sua única reserva é de US$ 501 mil em moedas de ouro

HARARE – O Zimbábue guarda moedas de ouro no valor de US$ 501.390, sua única reserva monetária, afirmou o ministro da Economia na quarta-feira 5, destacando a situação precária da economia do país. Com o valor, é possível comprar apenas 1.400 toneladas de milho.

A economia do país africano é o maior desafio para o presidente Robert Mugabe, reeleito em julho. O Zimbábue produziu 13 toneladas de ouro no ano passado, muito abaixo da produção recorde de 29 toneladas, em 1998.

Neste ano, o país pretende gastar 70% de seu orçamento de US$ 4 bilhões no pagamento de salários e luta para obter crescimento com os próprios recursos, sem depender do auxílio do FMI (Fundo Monetário Internacional) e do Banco Mundial./ REUTERS