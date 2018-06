Zimbábue serve hambúrguer de zebra em exposição na Itália

O pavilhão do Zimbábue na feira Expo2015, que acontece em Milão, na Itália, passou a oferecer aos visitantes hambúrgueres feitos com carne de zebra. O uso da carne do animal é tradicional no país.

Antes da novidade de hoje, o pavilhão já havia montado cardápios de degustação com hambúrgueres feitos com carne de crocodilo. A equipe do pavilhão recomenda que as iguarias sejam acompanhadas com suco de baobá – bebida feita com extrato retirado das tradicionais árvores.