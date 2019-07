1,5 milhão de pessoas confirmam presença em ‘invasão’ da Área 51, nos EUA

Mais de 1,5 milhão de pessoas confirmaram presença e outras 1 milhão demonstraram interesse, por meio do Facebook, em comparecer a uma "invasão" da Área 51, uma zona militar americana, localizada em Nevada, na qual, segundo teorias da conspiração, as Forças Armadas dos Estados Unidos armazenariam provas de vida extraterrestre.

"Se entrarmos correndo como Naruto (personagem de uma animação japonesa), poderemos nos mexer mais rápido que as balas. Eles não podem parar todos nós", escreveram os organizadores, em tom de brincadeira.

Segundo a AFP, a ação foi convocada pelos usuários @smyleekun e @shitpostinginshambles, e a iniciativa invadir , além de reunir surpreendente apoio popular, gerou uma enxurrada de memes, com imagens de "homenzinhos verdes" e diversos símbolos da cultura "freak", como o personagem Sheldon Cooper, da série The Big Bang Theory.

Governo dos EUA respondeu à piada

Em post no evento, um dos organizadores emitiu um comunicado alertando que a invasão marcada para 20 de setembro se trata de uma grande piada. “Olá, governo dos Estados Unidos, isso é uma piada, eu realmente não pretendo avançar com este plano", escreveu Jackson Barnes.

Ao Washington Post, a porta-voz da Força Aérea norte-americana, Laura McAndrews, afirmou que as autoridades já estão cientes do evento e também estão preparadas para reagir à potencial invasão. “Nós desencorajamos qualquer um de tentar entrar na área onde treinamos as forças armadas americanas. A Força Aérea dos EUA sempre está pronta para proteger os EUA e seus ativos”, afirmou.

O que é a Área 51

A Área 51 é uma base militar americana, localizada no deserto do estado de Nevada, nos Estados Unidos. A existência dessa instalação só foi confirmada pela CIA em 2013, o que fez com que aumentasse a aura de mistério acerca do espaço.

Entre os ufólogos e entusiastas, é difundida a teoria de que é para lá que foram levados destroços de uma suposta nave extraterrestre que foi encontrada em Novo México, no ano de 1947.

As teorias da conspiração envolvendo Área 51 são frequentemente citadas em produtos da cultura pop, como nas séries de TV Arquivo X, The O.C., The Big Bang Theory, e também no filme Independence Day. /EFE e AFP