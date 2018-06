62% dos norte-americanos apoiam concessão de cidadania a imigrantes ilegais

Com o governo do presidente Barack Obama esperando que a reforma da imigração possa ser aprovada este ano, 17 por cento dos norte-americanos entrevistados apoiam a permissão para que imigrantes ilegais se tornem residentes permanentes, revela a sondagem feita pelo Instituto de Pesquisa Pública Religião (PPRI, na sigla em inglês), órgão não partidário, e pela entidade de centro-esquerda Brookings Institution.

O apoio para uma forma de concessão de cidadania aos cerca de 11 milhões de residentes sem documentos nos EUA é quase o mesmo que o constatado em outra pesquisa em março de 2013, na qual 63 por cento se mostraram favoráveis.

"Mesmo em meio à falta de ação do Congresso, o apoio a um caminho para a cidadania para os imigrantes que vivem ilegalmente no país permanece extraordinariamente amplo", disse o executivo-chefe do PRRI, Robert Jones, em um comunicado.

Setenta por cento dos democratas, 61 por cento dos eleitores independentes e 51 por cento dos republicanos são a favor da concessão de cidadania.

A mesma pesquisa mostrou que 68% dos norte-americanos apoiam a legalização de imigrantes que entraram no país quando crianças.

Obama, do Partido Democrata, fez da reforma da imigração uma prioridade, mas um projeto de lei aprovado pelo Senado, controlado pelos democratas, está parado na Câmara dos Deputados, dominada pelos republicanos.

A pesquisa, conduzida por telefone, ouviu 1.538 adultos entre 7 e 27 de abril. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais.

(Reportagem de Ian Simpson)