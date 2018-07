À espera de nova tempestade, NY fecha parques e praias

O novo fenômeno natural vindo do nordeste está previsto para atingir na noite de quarta-feira uma área já bastante danificada. Por isso, Bloomberg determinou que moradores das áreas mais baixas sejam levados para abrigos, que obras ao ar livre sejam paralisadas a partir de 12h de quarta-feira, e que parques e praias sejam interditados no mesmo horário, durante pelo menos 24 horas.

"Simplesmente não precisamos enviar os especialistas em primeiros socorros para o mar a fim de salvar alguém que está sendo idiota", disse Bloomberg.

Ele enfatizou que as desocupações de quarta-feira, programadas para coincidirem com a maré alta, quando a ressaca provocada pela tempestade atinge seu nível máximo, não serão tão abrangentes quanto as desocupações obrigatórias ordenadas na semana passada por causa da megatempestade Sandy.

A nova zona de evacuação inclui a costa sul de Staten Island, onde morava quase metade das 41 vítimas fatais do Sandy em Nova York, e a região de Rockaways, no Queens, que também sofreu bastante com a tempestade anterior.

Meteorologistas preveem que a nova tempestade deve causar até 25 milímetros de chuva com neve, ventos com rajadas de até 80 quilômetros por hora, e uma elevação de até 1,4 metro no nível do mar, podendo haver inundações em áreas litorâneas por volta de 0h de quarta para quinta-feira, segundo o prefeito.

"Isso torna as árvores que já tiveram a base inundada mais propensas a cair, e isso é algo que vai nos preocupar", disse Bloomberg.

Os transportes e o abastecimento de energia ainda estão prejudicados em muitas partes de Nova York por causa do Sandy, uma das maiores tempestades que já atingiram os Estados Unidos.

