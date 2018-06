A pedido do Iraque, Justiça dos EUA ordena confisco de petróleo curdo no Texas Agindo a pedido do governo central do Iraque, uma juíza dos Estados Unidos assinou uma ordem determinando que agentes federais confisquem uma carga de petróleo pertencente à região curda iraquiana, que está em uma embarcação na costa do Estado do Texas, mostraram documentos judiciais nesta terça-feira.