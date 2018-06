Acidente de avião mata funcionária que divulgou certidão de nascimento de Obama

Todos os outros sete passageiros e o piloto sobreviveram com vários ferimentos, incluindo uma pessoa que nadou até a costa, disse o encarregado das buscas e resgate na Guarda Costeira dos EUA Darin McCracken.

Loretta Fuddy, diretora do Departamento de Saúde do Havaí, morreu no acidente, ocorrido a noroeste da península de Kalaupapa, segundo o funcionário Fenix Grange. O vice dela no departamento, Keith Yamamoto, sobreviveu.

O voo era operado pela Makani Kai Air. O proprietário da companhia aérea, Richard Schuman, disse a uma emissora de TV havaiana que o acidente foi causado por uma falha no motor e que o piloto tentou fazer uma aterrissagem com segurança e, depois, manter os passageiros juntos após a queda no oceano.

Em meio a acusações de que Obama não havia nascido nos Estados Unidos, um advogado do presidente escreveu a Fuddy em abril de 2011 solicitando a entrega à Casa Branca de uma cópia de inteiro teor da certidão de nascimento de Obama.

Dias depois, Fuddy enviou uma carta a Obama informando que lhe estava mandando cópias do certificado original.

(Por Christopher D'Angelo, com reportagem adicional de Alex Dobuzinskis)