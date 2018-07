Acordo orçamentário é crítico para segurança dos EUA, diz Hillary

CINGAPURA - A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, disse neste sábado, 17, que um acordo para resolver a crise orçamentária dos Estados Unidos é crítico para a liderança global e a segurança nacional do país, e também iria impulsionar os esforços para projetar o poder econômico dos EUA em todo o mundo.

Em declarações em Cingapura, durante um giro pela Ásia e Austrália, Hillary afirmou que quando esteve no continente asiático no ano passado, no auge do debate sobre o teto do endividamento dos EUA, líderes de toda a região lhe perguntaram se o Congresso norte-americano iria de fato permitir que o país se tornasse insolvente por causa de sua dívida.

"Vamos ser claros", afirmou ela. "A confiança plena e o crédito dos Estados Unidos não deveriam nunca ser postos em questão." Hillary declarou que agora está "fora da política".

Ela diz que vai deixar o cargo de secretária de Estado no ano que vem e descarta a possibilidade de disputar a nomeação democrata para a Presidência dos EUA em 2016.